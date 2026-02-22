Incidente stradale questa mattina a Sassari. Intorno alle 7:45 una squadra della Centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Gramsci a seguito di uno schianto che ha coinvolto un’auto con due persone a bordo.

Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso il controllo, carambolando fino a terminare la propria corsa contro alcuni piloni utilizzati per la pubblicità. Nell’impatto sono state danneggiate anche alcune colonnine dell’energia elettrica presenti nella zona.

Una delle due persone che si trovavano nell’abitacolo è stata accompagnata al Pronto soccorso per accertamenti.

All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza sia dell’auto sia dell’area interessata dall’incidente, per evitare ulteriori rischi legati ai danni riportati dalle strutture e dagli impianti elettrici.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e il personale del 118 che ha prestato assistenza sanitaria.