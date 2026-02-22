Intervento nella notte lungo la Statale 131. Intorno alle 2:30 del 22 febbraio 2026 una squadra della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari è stata inviata al chilometro 10,900, in direzione Sassari, nel territorio di Sestu, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata. A bordo cinque persone: un giovane alla guida e quattro donne. Tutti sono rimasti feriti.

Gli occupanti sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, che hanno operato insieme al personale sanitario del servizio territoriale di emergenza, giunto con più ambulanze. I feriti sono stati accompagnati in ospedale; due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nessuno, secondo quanto si apprende, sarebbe in pericolo di vita.

Concluso il soccorso alle persone, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto anche la Polizia Stradale, impegnata negli accertamenti e nei rilievi di legge per chiarire la dinamica dell’accaduto.