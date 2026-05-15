L’ASL 3 di Nuoro è stata premiata ieri al Centro Congressi dell’Ara Pacis di Roma nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa da FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, dedicata ai progetti innovativi per il miglioramento dei servizi sanitari. Il riconoscimento è stato attribuito alla proposta “HealthFlow: ridisegnare l’efficienza logistica sanitaria con l’AI”, presentata dalla Struttura Qualità, Governo Clinico e Percorsi Clinici e Logistici dell’Azienda.

Il progetto introduce un modello avanzato di utilizzo dell’intelligenza artificiale per ottimizzare l’organizzazione delle attività cliniche e assistenziali, con particolare attenzione alla programmazione delle visite ambulatoriali e all’ottimizzazione degli slot di sala operatoria. «L’obiettivo di HealthFlow - spiega nel dettaglio l’Ingegnere clinico dell’ASL 3 di Nuoro Sarah Montisci - è trasformare processi oggi statici in flussi dinamici e intelligenti, capaci di ridurre sprechi organizzativi, migliorare l’accesso alle prestazioni e restituire tempo clinico ai professionisti».

Grande soddisfazione dal Direttore della Struttura Complessa Qualità, Governo Clinico e Percorsi Clinici e Logistici dell’ASL 3, Gianluca Doa: «Il premio FIASO rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto dalla nostra struttura e conferma l’impegno dell’ASL 3 di Nuoro nel promuovere soluzioni innovative per rispondere alle esigenze del territorio».

«Questo riconoscimento nazionale - commenta il Direttore Generale dell’ASL 3, Francesco Trotta - premia un lavoro serio, innovativo e profondamente orientato alla qualità delle cure. L’uso responsabile dell’intelligenza artificiale può migliorare l’efficienza del sistema sanitario e garantire percorsi più appropriati e tempestivi per i cittadini».