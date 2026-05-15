La Protezione civile regionale lancia l’allerta per il forte vento in arrivo sulla Sardegna. A partire dalla notte tra oggi e domani, sabato 16 maggio, l’Isola sarà interessata da una intensa perturbazione che porterà raffiche molto forti su gran parte del territorio, con criticità soprattutto lungo le coste della Gallura e nei rilievi orientali.

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse, diffuso oggi dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile, sarà valido dalla mezzanotte fino alle 22 di domani. Secondo quanto comunicato dagli esperti, “tra la serata di oggi, 15/05/2026, e le prime ore di domani, 16/05/2026, l’asse di una saccatura di origine polare transiterà sul Mediterraneo centro-occidentale favorendo l’approfondimento di un minimo barico al suolo sul Mar Ligure con gradiente di pressione in progressivo aumento”.

Le conseguenze si faranno sentire soprattutto sul fronte della ventilazione. “A partire dalle prime ore e fino alla tarda serata di domani, 16 maggio 2026, sono previsti venti forti da ovest/nord-ovest su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura e sui rilievi orientali”, si legge nel bollettino della Protezione civile.

L’invito rivolto alla popolazione è alla massima prudenza, in particolare per chi dovrà mettersi in viaggio. Le forti raffiche laterali potrebbero creare problemi alla circolazione, soprattutto nei tratti più esposti come viadotti, ponti e uscite delle gallerie. Attenzione anche lungo le coste, dove il vento potrebbe provocare mareggiate e condizioni pericolose per chi si avvicina al litorale.

La Protezione civile raccomanda inoltre di evitare la balneazione e l’utilizzo delle imbarcazioni durante le ore interessate dall’ondata di maltempo.