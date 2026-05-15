Si è conclusa nel primo pomeriggio una duplice operazione di soccorso aereo dell’Aeronautica Militare, che ha permesso il trasferimento urgente di due neonate di appena un giorno di vita bisognose di cure specialistiche.

Uno degli interventi è stato effettuato dalla Sardegna, dove una neonata ricoverata all’Ospedale di Cagliari è stata trasportata d’urgenza a Milano Linate a bordo di un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo. Il volo è decollato dallo scalo sardo alle ore 13:00 locali per consentire il successivo ricovero presso l’Ospedale Pediatrico “San Donato”, dove la piccola è stata presa in carico dai sanitari.

La neonata ha viaggiato all’interno di una culla termica e assistita costantemente da un’équipe medica specializzata composta da due professionisti. A bordo era presente anche il padre, che ha accompagnato la figlia durante il trasferimento.

In parallelo, un secondo intervento ha riguardato una neonata ricoverata all’Ospedale “Dulbecco” di Catanzaro e destinata all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Il velivolo, decollato da Lamezia alle 13:30, è atterrato a Ciampino dopo circa un’ora di volo.

Entrambe le operazioni rientrano nelle missioni di trasporto sanitario d’urgenza garantite dal 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, attivo sul territorio nazionale per il trasferimento rapido di pazienti in condizioni critiche.