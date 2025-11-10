È finita dentro una cartolibreria la corsa di un’auto che, intorno alle 12:30, a La Caletta, Siniscola, ha sfondato la saracinesca e la parete del locale provocando gravi danni alla struttura.

Secondo una prima ricostruzione e per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo dopo aver attraversato un incrocio urtando contro la facciata del negozio. L’impatto ha distrutto parte della struttura e provocato gravi danni all’interno, con scaffali, libri e materiali completamente travolti.

Al momento dell’incidente la cartolibreria era chiusa. Fortunatamente nessuno si trovava all’interno.

Come riferito da alcuni testimoni, l’uomo alla guida, residente di Torpè, è rimasto bloccato nell’abitacolo: i Vigili del Fuoco lo hanno estratto e affidato alle cure dei sanitari del 118. Non avrebbe riportato gravi ferite.