Due feriti costituiscono il bilancio dell'incidente avvenuto durante la mattina di oggi, lunedì 10 novembre, lungo la Strada Statale 130, nel territorio di Villaspeciosa.



Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei Carabinieri di Decimomannu, una Mercedes Classe A che viaggiava in direzione Cagliari avrebbe perso improvvisamente il controllo a causa dell'esplosione di uno pneumatico, finendo per colpire violentemente il guard rail centrale e coinvolgendo un'altra vettura che sopraggiungeva sulla stessa corsia.



I due conducenti sono stati assistiti dal personale del 118 e trasportati in codice giallo all'Ospedale Brotzu di Cagliari. Le loro condizioni, sebbene richiedano ulteriori accertamenti, non sembrano destare preoccupazioni per la vita al momento, mentre i danni riportati dai veicoli coinvolti sono stati rilevanti.



I militari si sono occupati dei rilievi tecnici e della gestione del traffico, temporaneamente rallentato per garantire la sicurezza dell'area. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

