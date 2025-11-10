Aveva nell'intestino quasi un chilo di droga dopo aver ingerito 60 ovuli di cocaina.

Un 34enne di origini nigeriane era appena sbarcato all'aeroporto di Elmas da un volo proveniente da Parigi, quando il suo comportamento, durante i controlli di routine, è apparso alquanto nervoso alle forze dell'ordine presenti, sollevando sospetti tra la Polizia di frontiera e i Carabinieri.

Dopo un'indagine approfondita, è stato confermato che l'uomo aveva fatto uso degli ovuli di cocaina, ed è stato arrestato. Attualmente si trova in custodia presso il carcere di Uta.