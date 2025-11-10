È stato sorpreso nella serata di ieri, domenica 9 novembre, dai Carabinieri della Stazione di Pula in giro per le vie del paese, mentre violava gli arresti domiciliari a cui era sottoposto, così un 33enne disoccupato, residente a Villa San Pietro e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per evasione.

Dopo essere stato condotto in caserma e completate le procedure formali, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo prevista per la mattinata seguente.

Questo intervento rientra nell'impegno costante dei Carabinieri di Cagliari nel monitorare il territorio e far rispettare le prescrizioni delle autorità giudiziarie per garantire sicurezza e legalità nelle comunità della provincia.