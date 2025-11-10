Più di 200 persone sono state identificate e circa 60 veicoli sono stati controllati sabato 8 novembre, durante un'operazione straordinaria di controllo del territorio ad "alto impatto", mirata a migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti e a prevenire attività illegali nel centro storico della città, organizzata dalla Questura di Sassari.



Sotto la supervisione del Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, la dott.ssa Virginia Martinazzi, sono state coinvolte le principali strade del centro come corso Vittorio Emanuele, via San Donato, via La Marmora, via Mercato e via Turritana. L'operazione ha visto la collaborazione del personale delle Volanti della Questura di Sassari, del Reparto Prevenzione Crimine "Sardegna" di Abbasanta, dei Carabinieri della Compagnia di Sassari e della Polizia Locale.



I controlli sono stati condotti sia con veicoli sia a piedi lungo le vie più frequentate, con la creazione di diversi checkpoint per verificare i veicoli in transito.



Questa iniziativa si inserisce nelle misure preventive e di sicurezza urbana stabilite dal Questore di Sassari, confermando l'impegno costante della Polizia di Stato nel garantire il rispetto delle leggi e la protezione dei cittadini, con particolare attenzione alle aree più critiche del centro storico.