La Protezione civile regionale ha confermato, con il bollettino odierno, l’allerta di codice arancione per rischio incendi sul territorio di Cagliari per la giornata di domani, domenica 9 agosto 2026.

Il livello di pericolosità previsto è alto, con la conseguente conferma della fase operativa di attenzione rinforzata. Una situazione che richiama alla massima prudenza, soprattutto alla luce delle condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme e di un’estate che continua a essere caratterizzata da numerosi roghi nell’Isola.

Gli ultimi giorni sono stati infatti segnati da diversi incendi in varie zone della Sardegna, con interventi delle squadre antincendio e dei mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Anche nella giornata di oggi, sabato 8 agosto, un incendio ha interessato le campagne di Oristano, in località Pod.e n. 7. Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu. A coordinare le operazioni di spegnimento il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Oristano.

In questo contesto, la conferma del codice arancione per Cagliari rappresenta un ulteriore richiamo alla prudenza. La Protezione civile invita a prestare particolare attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali principi d’incendio, evitando comportamenti che possano favorire l’innesco o la propagazione delle fiamme.

L’allerta sarà valida per l’intera giornata di domenica 9 agosto.