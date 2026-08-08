La Farnesina rafforza l’assistenza consolare ai cittadini italiani presenti in Spagna o in viaggio verso il Paese, dopo la decisione del governo di Madrid di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall’Italia.

La misura arriva nell’ambito della tensione tra Roma e Madrid e ha fatto scattare l’attivazione dell’Unità di crisi del ministero degli Esteri, che ha predisposto anche un canale WhatsApp dedicato, denominato “Unità di Crisi - Spagna”, per fornire informazioni e assistenza ai connazionali.

I controlli sono già operativi negli scali spagnoli. Nella sola giornata di oggi, sabato 8 agosto 2026, sono previsti complessivamente poco più di 250 voli in arrivo dall’Italia negli aeroporti iberici. Di questi, 64 sono diretti all’aeroporto di Madrid-Barajas, uno degli scali maggiormente interessati dalla misura.

Nonostante l’introduzione dei controlli, al momento non vengono segnalate particolari file o disagi negli aeroporti spagnoli.

La Farnesina invita comunque i cittadini italiani che si trovano in Spagna o che sono in procinto di raggiungerla a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a utilizzare i canali messi a disposizione dall’Unità di crisi per eventuali necessità di assistenza.