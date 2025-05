Prometteva di far tornare l’uomo amato grazie a riti esoterici e amuleti personalizzati, millantando poteri magici e conoscenze occulte. In realtà, era solo una truffatrice che operava a distanza, contattando le sue vittime via WhatsApp e convincendole a versare denaro per ottenere risultati sentimentali che non sarebbero mai arrivati.

È stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Bolotana, coordinati dalla Compagnia di Ottana, una donna residente nella penisola italiana, accusata di aver raggirato una cittadina della zona con la promessa, mai mantenuta, di farle riabbracciare l’uomo amato attraverso “magie occulte”.

La falsa maga si era fatta versare circa 100 euro su una carta prepagata, per presunti materiali rituali e amuleti. Dopo il pagamento, si era resa irreperibile, interrompendo ogni comunicazione.

Fondamentale è stato l’intervento dei militari dell’Arma, allertati dalla stessa vittima che, intuendo l’inganno anche a causa delle continue richieste di dati personali e dell’assenza di riscontri, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Le indagini, avviate tempestivamente, hanno permesso di identificare e denunciare la presunta truffatrice, ora segnalata alla Procura della Repubblica di Oristano.

Il caso si inserisce in un quadro più ampio di attività di contrasto a truffe sempre più sofisticate, spesso condotte via internet o tramite messaggi privati. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a diffidare da richieste sospette e promesse irrealistiche, ricordando l’importanza delle campagne informative e degli incontri pubblici organizzati con le comunità locali, strumenti fondamentali per la prevenzione.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagata è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La sua responsabilità sarà eventualmente accertata nel corso del processo, nel quale non si escludono sviluppi probatori anche a sua difesa.