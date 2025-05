Un giovane fermato con un coltello a serramanico, una mazza di legno lunga settanta centimetri e tre dosi di hashish nel baule. È solo uno dei risultati emersi dal servizio straordinario di controllo del territorio condotto nella notte tra martedì e mercoledì nell’hinterland cagliaritano dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, impegnati in un’operazione mirata a contrastare la cosiddetta “malamovida”.

I militari, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dalle Stazioni di Sestu, Monserrato e Quartu, con il supporto delle unità cinofile, hanno presidiato le principali vie di ritrovo giovanile e le arterie di collegamento, effettuando controlli a tappeto tra Quartu Sant’Elena, Sestu e Monserrato.

Tra i fermati, un 24enne già noto alle Forze dell’Ordine è stato denunciato in via Marconi, a Quartu, per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti. La droga e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.

Durante i controlli, tre conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: un 39enne di Villasimius, fermato lungo la SP17 con un tasso alcolemico di 1,35 g/l, una 51enne di Selargius, che ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest in piazza Maria Vergine Assunta e un 37enne di Sinnai, controllato nella zona di Pitz’e Serra con un tasso di 1,93 g/l.

Per tutti è scattato il ritiro della patente. In due casi i veicoli, intestati a soggetti terzi, non sono stati sequestrati. Il mezzo della donna, invece, è stato posto sotto sequestro per la confisca.

Nel corso delle ispezioni, tre ragazzi tra i 18 e i 21 anni, tutti residenti a Monserrato, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Addosso avevano modiche quantità di kief e hashish, ora sottoposte ad analisi presso il RIS di Cagliari.

I militari hanno inoltre controllato 21 persone sottoposte a misure restrittive. Tra queste, un 36enne di Selargius è stato denunciato per evasione, non essendo stato trovato nella propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Complessivamente, durante l’operazione sono state identificate circa 100 persone, controllati 31 veicoli (4 sanzionati per infrazioni al Codice della Strada), e ispezionati diversi locali pubblici, senza rilevare irregolarità.

L’attività, voluta dal Comando Provinciale di Cagliari, sarà riproposta nei prossimi weekend estivi, per garantire maggiore sicurezza, prevenire l’abuso di alcol e droghe tra i più giovani e contrastare i fenomeni di degrado urbano.