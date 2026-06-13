Nel centro di Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, una scena inizialmente scambiata da alcuni passanti per le riprese di un film si è trasformata in un caso giudiziario.

Una coppia sarebbe stata infatti sorpresa mentre si lasciava andare a una performance intima in pieno spazio pubblico, attirando l’attenzione dei presenti. Qualcuno, convinto inizialmente che si trattasse di una produzione cinematografica, ha poi realizzato l’assenza di troupe, telecamere e regia, comprendendo la natura reale dell’episodio.

La situazione ha spinto alcuni testimoni a registrare quanto stava accadendo con il proprio telefono cellulare, consegnando poi il materiale ai Carabinieri della stazione locale, che hanno ricevuto anche una chiavetta USB contenente le immagini.

I militari hanno avviato gli accertamenti partendo dall’individuazione del luogo esatto, riconosciuto come il centro del comune mantovano. Le successive verifiche hanno consentito di raccogliere, secondo quanto riportato nella nota dell’Arma, “gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti soggetti protagonisti dell’incontro all’aperto”.

Si tratterebbe di un uomo di 59 anni e di una donna di 43, entrambi denunciati per il reato di atti osceni in luogo pubblico.