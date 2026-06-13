Pomeriggio di alta tensione nelle acque di Porto Pollo, nel territorio di Palau, dove ieri un catamarano ancorato in rada è stato completamente distrutto da un violento incendio scoppiato intorno alle 14:30.

A bordo dell'imbarcazione si trovava un unico occupante, un uomo italiano di 49 anni, che è riuscito a mettersi in salvo autonomamente abbandonando il catamarano prima che venisse completamente avvolto dal fuoco e raggiungendo la spiaggia a nuoto. Una volta a terra l'uomo, in evidente stato di choc ma illeso, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Olbia per i necessari accertamenti medici.

Le operazioni in mare, coordinate dal comandante della Capitaneria di porto di La Maddalena Vittorio Vanacore, hanno visto l'impiego ravvicinato di due motovedette della Guardia Costiera per delimitare e isolare l'area per motivi di sicurezza. Contemporaneamente, i Vigili del Fuoco hanno operato sia via mare con un mezzo navale e con il supporto dei sommozzatori provenienti da Porto Torres, sia dall'alto attraverso l'ausilio di un elicottero, il cui tempestivo intervento ha permesso di domare il rogo.

Della situazione è stato infine informato il Ministero dell’Ambiente, che seguirà da vicino l’evoluzione della vicenda per valutare e gestire eventuali aspetti legati al rischio di inquinamento marino.