Un incendio è divampato oggi, sabato 13 giugno, nelle campagne del Comune di Quartucciu, in località Cuccuru Baulanu, dove è intervenuto il Corpo Forestale.

Per fronteggiare le fiamme è stato disposto l’intervento aereo con due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Pula e Villasalto, che hanno supportato le squadre a terra.

Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sinnai, che sta ha diretto gli interventi per contenere e circoscrivere il rogo.

Le operazioni sono proseguite con l’obiettivo di evitare l’estensione delle fiamme alle aree circostanti e garantire la messa in sicurezza del territorio interessato.