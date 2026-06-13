Anche per l'estate 2026, torna ufficialmente operativa la spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe Funtana Bau, nel territorio del Comune di Gonnesa.

La riapertura è prevista per oggi, sabato 13 giugno, con servizio attivo tutti i giorni e personale presente in spiaggia per garantire sicurezza, assistenza e gestione degli accessi.

Gli operatori saranno presenti in spiaggia dalle 9:00 alle 19:00, mentre gli aggiornamenti meteo verranno comunicati quotidianamente alle 7:30, 12:30 e 14:30, così da permettere ai visitatori di organizzare al meglio la giornata.

Regole di accesso e sicurezza

Per accedere alla spiaggia sarà obbligatorio registrarsi all’arrivo, esibire il libretto sanitario del cane, e presenza di microchip identificativo.

Non saranno ammessi cani in estro, cani aggressivi o fobici, e cuccioli non vaccinati o con protocollo vaccinale incompleto.

L’uso del guinzaglio non sarà fisso, ma potrà essere richiesto dagli operatori in base al numero di presenze e alla tipologia dei cani presenti, con eventuale obbligo imposto per motivi di sicurezza.

Gestione e organizzazione

La spiaggia è gestita da Happy Paws Sulcis Pet Education & Services, sotto la supervisione di Giulia Sanna, che coordina le attività e il servizio di accoglienza per i bagnanti a quattro zampe.

I visitatori potranno condividere foto e video tramite Instagram o WhatsApp, contribuendo ai contenuti ufficiali della spiaggia che verranno pubblicati durante la stagione.

Funtana Bau si riconferma anche per l’estate 2026 uno dei punti di riferimento del Sulcis per chi vuole vivere il mare insieme ai propri cani, in un ambiente regolamentato e pensato per la sicurezza di tutti.