Altra giornata di incendi in Sardegna, dove oggi, venerdì 2 ottobre 2026, è divampato un rogo nelle campagne di Macomer, in località Nuraghe Mura Ine.

Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale, impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Bosa.

A coordinare gli interventi aerei è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Macomer, che sta dirigendo le attività per fronteggiare il rogo; mentre le operazioni da terra sono svolte dai Vigili del Fuoco.