Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio a Fonni, dove intorno alle 17:30 è scoppiato un incendio all’interno dello stabile comunale.

La squadra 1A della sede centrale, supportata da un’autobotte, è intervenuta negli uffici situati al piano terra dell’edificio, trovando i locali invasi dal fumo. I Vigili del fuoco hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre parti dello stabile.

Fortunatamente la tempestiva segnalazione e l’intervento immediato dei Vigili del fuoco hanno permesso di confinare l’incendio, che non ha provocato danni strutturali né la distruzione di documenti.

Al termine delle operazioni sono stati effettuati i rilievi per accertare le cause del rogo: tra le ipotesi al vaglio non si esclude un problema di natura elettrica. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.