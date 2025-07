Nel pomeriggio di ieri, un incendio è divampato all’interno di un capannone adibito a ricovero di foraggio in località “Terra Bina”, nelle campagne di Macomer.

Sul posto è intervenuta la squadra 7A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer, che ha lavorato a lungo per contenere e spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi alle strutture vicine e ad altre aree dell’azienda agricola.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’incendio, ma non si esclude l’ipotesi dolosa. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni al capannone e al foraggio custodito all’interno sono ingenti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono protratte fino a tarda sera.