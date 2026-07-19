Proseguono dalle prime ore di questa mattina le operazioni di bonifica dell'incendio divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Olzai, in località Badu de Carru. Dopo una notte di costante monitoraggio, il Corpo Forestale è tornato a operare sul fronte del rogo con personale a terra e mezzi aerei.

All'alba il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Gavoi ha disposto un nuovo intervento dall'alto. Sul posto sono entrati in azione due Canadair decollati dall'aeroporto di Olbia, che hanno effettuato diversi lanci prima di lasciare l'area, mentre continua a operare un elicottero AB412 del Corpo Forestale proveniente dalla base di Sorgono.

L'incendio era scoppiato ieri, mostrando fin da subito una rapida capacità di propagazione e rendendo necessario un importante dispiegamento di uomini e mezzi. Nel corso delle operazioni erano stati impiegati anche diversi elicotteri e un Canadair per contenere l'avanzata delle fiamme.

Le attività di bonifica e messa in sicurezza dell'area proseguono per eliminare eventuali focolai residui e scongiurare nuove riprese del fuoco.