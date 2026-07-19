Un vasto incendio è divampato nella notte alla periferia di Benetutti, dove le fiamme hanno interessato un capannone utilizzato per lo stoccaggio del fieno in località Su Anzu. L'allarme è scattato intorno all'una e ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto stanno operando le squadre provenienti dal distaccamento di Bono, dalla sede centrale e dal distaccamento di Ozieri. L'incendio, già completamente sviluppato all'arrivo dei soccorritori, ha reso necessario concentrare le operazioni soprattutto sulla protezione dell'area circostante, con l'obiettivo di impedire che il rogo si propaghi ad altre strutture o alla vegetazione vicina.

Al momento non risultano persone coinvolte né feriti. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono ancora in corso e proseguiranno fino alla completa estinzione delle fiamme e alla bonifica dell'area. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.