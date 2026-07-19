Paura questa mattina a Cala Camiciotto, a La Maddalena, dove intorno alle 8:30 è scoppiato un incendio a bordo di un'imbarcazione attraccata in banchina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di La Maddalena, che hanno domato il rogo evitando che le fiamme si estendessero alle altre barche ormeggiate nelle vicinanze. Il natante ha riportato ingenti danni, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha impedito conseguenze più gravi.

Alle operazioni ha preso parte anche una motovedetta della Guardia Costiera, che ha collaborato con i Vigili del fuoco nelle attività di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Non si registrano persone ferite. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio.