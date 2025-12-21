Un vero e proprio laboratorio artigianale della droga, allestito senza particolari precauzioni in un’abitazione del centro abitato: è quanto sarebbe stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Desulo nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa. L’operazione, scattata nella mattinata del 18 dicembre, si è conclusa con l’arresto di un 28enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

All’interno dell’appartamento i militari avrebbero rinvenuto oltre quattro chilogrammi di marijuana, suddivisi in numerosi involucri di diverse dimensioni, insieme a otto grammi di hashish e sei grammi di cocaina. Sequestrati anche un bilancino di precisione, una bilancia digitale e una consistente quantità di materiale utilizzato per il taglio, la pesatura e il confezionamento delle dosi.

La casa, situata nel cuore del paese, secondo quanto riferito si presentava così: tavoli e superfici occupati da bustine vuote, ritagli di cellophane, tracce di sostanze stupefacenti e strumenti per la lavorazione sparsi in più ambienti. Un quadro che, secondo gli investigatori, lasciava pochi dubbi sull’uso sistematico dell’intero appartamento come base per la preparazione della droga destinata allo spaccio.

Il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida del provvedimento, nei suoi confronti sono state applicate le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio portate avanti dai Carabinieri della Compagnia di Tonara, mirate in particolare alle aree interne, spesso considerate meno esposte ma non per questo immuni dai fenomeni legati allo spaccio e alla microcriminalità.