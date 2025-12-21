Tragedia nel pomeriggio a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni avrebbe accoltellato una donna, anche lei quarantenne, per poi togliersi la vita lanciandosi dalla finestra.

L’uomo è morto sul colpo, mentre la donna, gravemente ferita nell’aggressione, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cava de’ Tirreni, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Secondo quanto emerso, i due non convivevano.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il contesto in cui si è consumata la tragedia.

Il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, recatosi sul posto si è detto "sgomento per l'accaduto". Nel frattempo sospese tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.