Un gol di Moreo ad un minuto dalla fine rovina i piani del Cagliari che ha assaporato la vittoria praticamente fino all'ultimo. Erano stati i neroazzurri, oggi in maglia gialla, a sbloccarla con un rigore di Tramoni al termine del primo tempo, ma i ragazzi di Pisacane l'avevano ribaltata nella ripresa con i gol di Folorunsho prima e Kilicsoy, al suo primo gol in campionato, poi.

Quando tutto sembrava apparecchiato per una vittoria, ecco la beffa finale e certamente un natale guastato per tutti i tifosi rossoblù.

Non è stato comunque un Cagliari bello e ordinato quello visto questo pomeriggio alla Domus, troppi errori, soprattutto bel primo tempo, e poca lucidità nel finale quando bisognava tenere a tutti i costi il risultato.

Le formazioni

Cagliari: Caprile, Palestra, Mina, Rodriguez, Obert (46' Idrissi), Adopo (55' Zappa), Deiola, Folorunsho (63' Mazzitelli), Gaetano (83' Cavuoti), Kilicsoy (82' Borrelli), Esposito.

Pisa: Semper, Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti (74' Calabresi), Tourè (82' Lorran), Aebischer, Piccinini (74' Moreo), Hojholt (73' Vural), Angori, Tramoni (82' Leris), Meister.

Arbitro: Francesco Fourneau

Le parole di Pisacane

"Nelle ultime tre gare in casa abbiamo perso quattro punti. Meno bellezza nei momenti chiave . A volte serve un po' di sana furbizia. Nel primo tempo Cagliari sottotono, abbiamo sofferto molto i calci piazzati. Nella ripresa meglio, ma non si possono gettare via due punti così. Peccato. Eravamo in controllo. Paghiamo il fatto che in certi casi siamo troppo ingenui".

Una partita raddrizzata anche con i cambi: "Avevamo l'idea di fare una gara d'attacco. Nella ripresa ho buttato dentro Idrissi perchè volevo più freschezza e ho fatto salire Palestra. Bene, ma vincere la partita oggi sarebbe stato importante". Spazio ai 2005. Rodriguez? "Forte, di partita in partita cresce. Kilicsoy? Felice per il ragazzo: il tempo è galantuomo e l'ha premiato". Luperto in panchina e in partenza? "Posso parlare solo della scelta tecnica, del mercato se ne occupa il direttore sportivo".