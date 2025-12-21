È stato ritrovato senza vita nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre, il corpo di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara scomparso da venerdì sera. Il rinvenimento è avvenuto poco dopo mezzogiorno nelle acque di un canale in località Agognate, a pochi chilometri dal capoluogo piemontese.

Del ragazzo si erano perse le tracce dopo una serata trascorsa a una festa con alcuni amici. Non vedendolo rientrare a casa, i genitori avevano lanciato l’allarme, dando il via alle ricerche. Dario, che militava in una squadra di rugby, è stato individuato dai soccorritori in una zona periferica della città.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le cause della morte. Al momento non vengono escluse ipotesi, mentre la comunità di Novara resta sotto shock per la tragica scomparsa del giovane.