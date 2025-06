Durante la mattina di oggi, martedì 17 giugno, il Prefetto di Nuoro, la Dott.ssa Alessandra Nigro, ha effettuato un volo sopra il quadrante centro orientale della provincia di Nuoro a bordo dell'elicottero bimotore AW139 della Sezione Aerea di Elmas, accompagnata dal Comandante Provinciale di Nuoro, Col. Alessandro Ferri, e dal Comandante del Reparto Aeronavale di Cagliari, Ten. Col. Francesco Corcelli, che ha illustrato le caratteristiche peculiari del velivolo, utilizzato anche per contrastare le coltivazioni illegali di canapa.

Durante il volo, il Prefetto di Nuoro ha potuto conoscere da vicino le capacità del radar di ricerca e meteo Gabbiano TS-20 N, che consente una esplorazione a medio raggio a 180° sia di giorno che di notte, e del sistema elettro-ottico LEOSS MK II ad alte prestazioni, composto da sensori avanzati che permettono un tracciamento automatico degli obiettivi sia di giorno che di notte.

Al termine della visita, il Prefetto ha ringraziato le Fiamme Gialle per il loro contributo alla legalità economica e finanziaria, nonché per le attività svolte in mare per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. Ha sottolineato l'importanza di consolidare il coordinamento tra le Istituzioni dello Stato a livello locale attraverso iniziative come quella appena svolta.