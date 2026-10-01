Dopo dieci anni di chiusura riapre a Cagliari, tra Is Mirrionis e San Michele, la casa dello studente di via Montesanto. Stamattina il taglio del nastro con il presidente del consiglio di amministrazione dell'Ersu Marco Meloni.

"Un risultato storico - spiega, in una nota, l'Ente regionale per il diritto allo studio - che riconsegna alla popolazione studentesca uno spazio indispensabile non soltanto per l'abitare studentesco in città ma anche per l'interazione sociale intergenerazionale: la casa dello studente non rappresenta esclusivamente un posto letto, significa spazi comuni, aule studio, lavanderia e servizi che consentono agli studenti di vivere gli anni di studio universitario al meglio".

"Saranno 74 i posti letto disponibili immediatamente per questo anno accademico - dice Meloni - e altri 106 verranno messi a disposizione entro la fine di quest'anno accademico. La dotazione complessiva di 180 posti letto si aggiunge ai posti letto del Campus Emilio Lussu di Viale la Playa e alle residenze aperte di via Biasi, via Businco e via Sassari. Per l'Ersu in questo modo si riduce progressivamente, insieme ai progetti in cantiere, il gap tra le esigenze studentesche di alloggio in città e posti letto erogati direttamente dall'ente".