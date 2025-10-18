Tragedia durante il pomeriggio di ieri, venerdì 17 ottobre, a Centuripe, in provincia di Enna, dove la comunità è stata scossa dall'improvvisa morte di un bambino di soli 7 anni.

Il giovane Agatino è morto tragicamente mentre giocava, colpito da un malore improvviso. Secondo quanto riferito da leggo.it, il bambino si trovava con la sua famiglia quando è stato colto dal malore e ha perso conoscenza.

Il servizio medico del 118 è giunto immediatamente sul posto, tentando per alcuni minuti le manovre di rianimazione e trasportando d'urgenza al pronto soccorso il piccolo che durante il tragitto era già stato intubato, ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere poco prima del suo arrivo.

Come riporta il quotidiano, è stato appreso che alla base di questa tragedia ci sarebbe stata una cardiopatia congenita di cui il bambino soffriva e che purtroppo non gli ha concesso scampo. La Procura non avvierà alcuna inchiesta in quanto la causa del decesso è stata attribuita a motivi naturali.

Il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere sugli edifici pubblici esposte a mezz’asta, in occasione dei funerali del piccolo Agatino.