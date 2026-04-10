PHOTO
Avvicinare i giovani alla cultura marittima, alla sicurezza e alle tradizioni legate al mare è l'obiettivo principale della "Giornata del Mare" organizzata dalla Direzione marittima del nord Sardegna insieme al comune di Nuoro.
Il prossimo lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 10:00, gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole medie della città parteciperanno a varie attività educative e dimostrative che porteranno il tema del mare direttamente in città, sensibilizzando i giovani sulla tutela dell'ambiente marino.
Durante l'evento, il personale della Guardia Costiera illustrerà le proprie mansioni e funzioni, consentendo ai ragazzi di osservare da vicino una moto d'acqua utilizzata per le operazioni di soccorso. Inoltre, verrà mostrata in diretta la procedura di apertura di una zattera di salvataggio sulla piazza centrale.
Oltre alla presenza della Guardia Costiera, parteciperanno anche i Vigili del Fuoco di Nuoro, la Protezione Civile, i volontari della Vigilanza Antincendi Boschiva, la Polizia Locale di Nuoro e la Guardia Costiera Ausiliaria Nord Sardegna. Ogni ente coinvolto presenterà le proprie attività operative e di soccorso, contribuendo a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della sicurezza in ambito marittimo.