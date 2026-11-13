Le montagne dell’Ogliastra, il richiamo delle tradizioni, le voci dei tenores e il suono degli organetti. Urzulei si prepara a vivere due giornate di festa, nelle quali la cultura popolare sarda sarà protagonista di un ricco programma di musica, spettacoli e incontri.

Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 torna, con la sua seconda edizione, “Urzulei, tra Montagne e Tradizioni”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco che porterà nel paese ogliastrino artisti, cori, gruppi folk e rappresentanti delle tradizioni provenienti da numerosi centri della Sardegna.

Un fine settimana per immergersi nelle espressioni più autentiche della cultura dell’Isola, scoprire il territorio e lasciarsi coinvolgere da quella straordinaria capacità che hanno la musica e le tradizioni di riunire generazioni e comunità diverse.

Ma Urzulei è anche una terra di sapori, di ricette tramandate e di prodotti che raccontano il profondo legame tra la comunità e il suo territorio.

Tra i protagonisti della tradizione gastronomica ci sono i culurgiones, uno dei piatti simbolo dell’Ogliastra, riconoscibili per la caratteristica chiusura a spiga, realizzata ancora oggi attraverso un’abilità manuale tramandata di generazione in generazione.

Dunque, Urzulei, con il suo paesaggio montano e il suo patrimonio culturale, sarà il punto d’incontro di questo grande racconto collettivo. Gli abiti tradizionali, i canti a tenore, le danze e gli strumenti della musica popolare accompagneranno il pubblico in un percorso che attraverserà le vie del paese, per poi proseguire con gli spettacoli serali.

Due giorni e un programma particolarmente ricco, con ospiti come Benito Urgu, Maria Giovanna Cherchi, Alessandro Pili e tanti altri artisti, insieme a numerosi musicisti, cori e gruppi folk.

La seconda edizione di “Urzulei, tra Montagne e Tradizioni” è organizzata dalla Pro Loco Urzulei APS, con il patrocinio del Comune di Urzulei e grazie al sostegno della Regione Sardegna, nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del patrimonio identitario dell’Isola.

Sabato 21 novembre: il paese si anima tra canti, folklore e spettacoli

La manifestazione prenderà il via sabato 21 novembre, alle ore 16:00, con le esibizioni itineranti che porteranno musica e tradizioni nelle vie di Urzulei.

Tra i protagonisti figurano Sos Corrjolos di Neoneli, il Coro Tiscali di Dorgali diretto da Luciano Loi, il Gruppo Folk Santa Marta di Talana, Is Froris di Oristano, San Basilio di Villanova Strisaili e Santu Giorghi de Orthullè di Urzulei.

Le voci della tradizione saranno rappresentate dal Tenore Memoria e Identidade di Urzulei e dal Tenore Santu Bachis di Bolotana, mentre gli organetti di Simone Cabiddu e Federico Perino accompagneranno il pomeriggio.

Alle 20:30 si entrerà nel vivo della prima serata con “Ogliastra in Festa”, uno spettacolo dedicato alla musica, alle tradizioni e all’intrattenimento.

Tra gli ospiti ci sarà Benito Urgu, insieme ai tenores Memoria e Identidade e Santu Bachis e ai gruppi folk Santu Giorghi de Orthullè di Urzulei, Santa Marta di Talana, Is Froris di Oristano e San Basilio di Villanova Strisaili.

La festa proseguirà alle 21:30 con i balli in piazza, un appuntamento dedicato a chi ama le danze popolari e le sonorità della Sardegna.

Sul palco arriveranno Ballos in Festa, con Roberto Tangianu, Peppino Bande, Carlo Crisponi e Giuseppe Cillara, e Novos Sonos, con Claudio Sanna, Francesco Lodi, Simone Argiolas, Andrea Zara e Andrea Sanna.

Una serata pensata per coinvolgere il pubblico e celebrare la vitalità di una tradizione musicale che continua a essere parte della vita delle comunità sarde.

Domenica 22 novembre: strumenti antichi, maschere tradizionali e una grande festa

La seconda giornata inizierà alle ore 11:00 con un appuntamento dedicato alla conoscenza e alla trasmissione delle tradizioni musicali.

È in programma il laboratorio “Sonos Antigos”, curato dallo Sportello Linguistico Ogiastra de Susu, con un’attività musicale dedicata agli strumenti della tradizione della Sardegna.

Durante l’incontro sarà presentato anche il libro “Launeddas – Tra leggenda e realtà” di Sergio Mascia, offrendo un’ulteriore occasione di approfondimento su uno degli strumenti più rappresentativi del patrimonio musicale dell’Isola.

Dalle 15:00 alle 18:00, il paese tornerà ad animarsi con una lunga serie di esibizioni itineranti.

Tra i protagonisti ci saranno Sos Merdules Bezzos de Otzana, espressione della tradizione delle maschere di Ottana, e la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Muravera.

Parteciperanno inoltre i gruppi folk provenienti da Urzulei, Nuoro, Luogosanto, Macomer, Villagrande Strisaili e Lotzorai.

Non mancheranno le esibizioni del Coro Bellavista e del Coro Circannueu di Baunei, entrambi diretti da Elena Nulchis, del Tenore Su Narcone di Urzulei e del Tenore Su Connottu di Fonni.

Ad accompagnare il pomeriggio saranno anche gli organetti di Alessia Moro e Simone Cabiddu.

Un programma che porterà nel cuore di Urzulei una varietà di espressioni artistiche e culturali, dalle maschere tradizionali alle melodie dei cori, fino ai balli e ai costumi che raccontano l’identità dei diversi territori della Sardegna.

Domenica sera, il gran finale con “Ogliastra in Festa”

Alle 18:00 prenderà il via la seconda parte di “Ogliastra in Festa”, con un nuovo appuntamento dedicato alla musica e allo spettacolo.

Tra i protagonisti della serata figurano Alessandro Pili, conosciuto per il personaggio del Sindaco di Scraffingiu, Maria Giovanna Cherchi, Isola in Festa con Lucia Budroni e Andrea Zara, Peppino Bande – Incantos, oltre a Laura Santucciu e Fabrizio Sanna.

Spazio anche ai gruppi folk Santu Giorghi de Orthullè di Urzulei, Tradizioni Popolari di Macomer, Civitas Mariana di Luogosanto, San Gabriele di Villagrande Strisaili e S’Arbore di Nuoro.

Alle 21:30 la manifestazione si concluderà con lo spettacolo etnico “Unu Sero Festende”, con Davide Puligheddu, Maria Antonietta Bosu e A Bratzos Tentos.

A presentare le serate sarà Giuliano Marongiu.