Tragica serata quella di ieri, giovedì 12 febbraio, a Formello, all'ingresso di Roma dove, a causa del crollo di un muro di contenimento su un'abitazione sottostante, un uomo di circa 60 anni è stato travolto dai detriti e purtroppo, nonostante i soccorsi, è morto.

Intervento immediato, verso le ore 22:45, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e del personale medico del 118. Come informa Tg Com 24, sono in corso indagini per comprendere come sia avvenuto il crollo e quali siano state le cause. Il muro crollato ha riversato una grande quantità di detriti e fango sull'abitazione della vittima, causando il cedimento delle pareti e la tragica morte del proprietario.

