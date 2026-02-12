Il maltempo attualmente in corso nel mare Tirreno sta mettendo alla prova i collegamenti marittimi con la Sardegna e altre isole.

La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse in Sardegna, con forti venti occidentali che potrebbero arrivare fino a burrasca e mareggiate, soprattutto lungo le coste settentrionali e orientali, fino alla mattina di domani, venerdì 13 febbraio.

A causa di questa situazione, sono stati interrotti vari collegamenti via mare tra il continente e l'Isola, incluso quello programmato per domani sera da Napoli a Cagliari. Di conseguenza, la nave da crociera Bonaria rimarrà ancorata nel porto sardo stasera anziché effettuare il viaggio di ritorno da Napoli.