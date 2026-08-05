Il caldo intenso continuerà a farsi sentire in Italia, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud almeno fino a dopo Ferragosto, mentre al Nord potrebbe verificarsi un cambiamento tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, con l'arrivo parziale di un'onda atlantica che porterà un po' di sollievo con aria meno calda e temporali.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, non ci sono molte speranze di un miglioramento significativo, "Al Centro-Sud - afferma - la calura sarà persistente, opprimente e insopportabile almeno fino a Ferragosto. Un'attenuazione graduale si intravede solo a partire dal 17-18 agosto".

Nei prossimi giorni l'umidità è destinata ad aumentare ulteriormente, rendendo l'afa diurna e notturna ancora più pesante. Il picco di caldo-umido è atteso tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 5 agosto

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi orientali associati ad isolati rovesci o temporali.

Temperature: da lieve a moderato calo in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest sul settore occidentale, a regime di brezza sulla costa orientale. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento a partire dalla costa meridionale.

Previsioni per la giornata di giovedì 6 agosto

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi orientali associati ad isolati rovesci o temporali.

Temperature: minime in lieve diminuzione sul settore orientale e stazionarie altrove, massime in aumento sul settore settentrionale e stazionarie sul resto dell'isola.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest, brezze sulla costa sud-orientale.

Mari: poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani. Le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo, mentre le massime saranno in aumento sul settore orientale venerdì e rimarranno stazionarie nella giornata seguente. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla seconda parte di sabato. I mari saranno poco mossi, prevalentemente mossi sul settore occidentale con moto ondoso in attenuazione dalla serata di sabato.