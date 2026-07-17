È una vera e propria giornata di inferno, fuoco e fiamme, oltre che di intenso lavoro sul fronte incendi in Sardegna, con il Corpo Forestale impegnato su diversi roghi in varie zone dell’Isola. Tra gli interventi in corso quello che sta interessando il territorio di Nuragugume, dove è stato necessario l’intervento di tre mezzi aerei per supportare le operazioni di spegnimento.

L’incendio è divampato in località N.Ghe Ladu. Il Corpo Forestale sta operando con il supporto di tre elicotteri provenienti dalle basi operative di Farcana e Anela, oltre al Superpuma decollato dalla base di Alà dei Sardi.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bolotana, coadiuvato dal personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro e dalla squadra del GAUF (Gruppo Analisi e Uso del Fuoco).

Le immagini dell’intervento mostrano l’impegno dei mezzi aerei impegnati nel contrasto alle fiamme e il lavoro delle squadre operative per fronteggiare il rogo.

Diversi gli incendi che hanno richiesto l’intervento del Corpo Forestale nella giornata odierna. A Girasole, in località C. Cabras, è stato impiegato un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo. A coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S. della Stazione Forestale di Tortolì, con il supporto del personale della Stazione Forestale di Lanusei e del GAUF (Gruppo Analisi e Uso del Fuoco).

Un altro intervento è in corso nell’agro del Comune di Santu Lussurgiu, in località Chiamenta, dove il Corpo Forestale sta operando con il supporto di due elicotteri: uno proveniente dalla base operativa di Bosa e il Superpuma dalla base di Fenosu. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. della Stazione Forestale di Seneghe.

AGGIORNAMENTO: Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e il dispositivo antincendio è stato ulteriormente potenziato per contenere il fronte di fuoco. Oltre al personale del Corpo forestale e ai volontari impegnati a terra, continuano a operare numerosi mezzi aerei, tra cui cinque elicotteri regionali, il Super Puma e due Canadair decollati da Olbia, che stanno effettuando ripetuti lanci d'acqua sulle aree interessate dall'incendio. Il coordinamento degli interventi resta affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Bolotana, con il supporto del Corpo forestale di Nuoro e della squadra GAUF.

Una giornata segnata ancora una volta dall’impegno del sistema antincendio regionale, con uomini e mezzi impegnati su più fronti per contrastare la diffusione delle fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate.

L'ennesimo incendio è divampato nelle campagne di Sorso in località La Prunosa. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sassari.