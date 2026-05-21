Dopo l’arresto ai domiciliari disposto dalla magistratura, il sindaco di Ottana Franco Saba è stato sospeso dal suo incarico dalla prefetta di Nuoro Alessandra Nigro.

Il provvedimento è stato firmato nel pomeriggio in applicazione della legge Severino, dopo che il gip del Tribunale di Nuoro aveva disposto nella mattinata gli arresti domiciliari nei confronti del primo cittadino con l’accusa di tentata concussione in concorso.

Saba, eletto nelle amministrative dell’ottobre 2020 e ormai a fine mandato, risulta anche unico candidato sindaco alle elezioni comunali previste il 7 e 8 giugno.

Secondo quanto ricostruito dalla Digos e dalla Procura di Nuoro, il sindaco, “in concorso con un soggetto privato, abusando sistematicamente dei suoi poteri di amministratore pubblico, secondo la prospettazione accusatoria avrebbe indotto e tentato di costringere dirigenti di una primaria società fornitrice di energia elettrica ad assumere un consigliere di maggioranza del medesimo comune in qualità di supervisore dell'innovativo impianto di accumulo di energia a batterie Bess, recentemente realizzato all'interno dell'area industriale di Ottana dalla predetta società”.

Secondo quanto emerso, l’impianto energetico al centro dell’inchiesta non sarebbe quello realizzato dalla Energy Dome, bensì quello di Enel Green Power. Nell’indagine compare anche l’imprenditore Raffaele Del Maio, nei cui confronti il gip ha disposto il divieto di dimora nel territorio comunale di Ottana.