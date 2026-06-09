Disposta dal Questore di Sassari la sospensione della licenza per 30 giorni nei confronti di un bar ad Ozieri. Il provvedimento è stato eseguito dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri, con il supporto dei militari della locale Compagnia dei Carabinieri, nell’ambito di un’azione coordinata finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Secondo quanto emerso dalle attività di controllo e dagli interventi effettuati sul posto, nel corso dell’ultimo periodo si sono verificati reiterati episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tra le criticità riscontrate figura anche il presunto recente rinvenimento di sostanze stupefacenti all’interno del locale.

Più volte, inoltre, si sarebbero formati assembramenti numerosi di avventori, spesso in stato di alterazione, che sostando all’esterno del bar avrebbero occupato la sede stradale, creando ostacoli alla circolazione e potenziali rischi anche per i mezzi di soccorso.

La situazione avrebbe generato criticità per la sicurezza pubblica, oltre a fenomeni di degrado urbano e disturbo della quiete, segnalati anche attraverso esposti da parte dei residenti della zona.

In un episodio recente, le forze dell’ordine erano intervenute anche per una rissa segnalata nei pressi del locale, oltre che per violazioni legate al superamento degli orari consentiti per le emissioni sonore.

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in materia di prevenzione incendi, con carenze nei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Si tratta inoltre di un locale già destinatario, meno di tre anni fa, di un precedente provvedimento di chiusura disposto dalla Questura, sempre a seguito di situazioni analoghe.