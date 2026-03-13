Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo elettrodotto in cavo interrato che collegherà le cabine primarie di Lula e Galtellì in provincia di Nuoro.

Terna ha infatti investito circa 50 milioni di euro in questa infrastruttura che fa parte dei progetti di potenziamento della rete elettrica locale, mirando a migliorarne l'efficienza e la sicurezza. Il nuovo collegamento fornirà un'ulteriore alimentazione alla cabina primaria di Galtellì, attualmente collegata alla Rete Elettrica Nazionale tramite un solo elettrodotto.

I cantieri relativi al Lotto 1 e al Lotto 2 lungo la Strada Provinciale 25, da Lula fino a Galtellì, sono attualmente in corso e procedono secondo il piano temporale stabilito. Si prevede di completare una prima fase dei lavori entro giugno 2026, mentre l'intero intervento dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2027. Durante la fase di lavorazione, viene garantito un adeguato livello di sicurezza con un restringimento temporaneo della carreggiata e il transito alternato, segnalato chiaramente.

Terna collabora costantemente con gli enti locali per garantire una gestione efficiente dei lavori, specialmente nei momenti critici per la viabilità provinciale. Al termine delle operazioni, l'azienda si impegna a ripristinare completamente il manto stradale lungo l'area interessata dai lavori.

La definizione dell'infrastruttura è stata il risultato di un processo di consultazione con le amministrazioni locali coinvolte. In fase preliminare, il tracciato del nuovo elettrodotto in cavo interrato è stato soggetto a dettagliate valutazioni con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul territorio, nel rispetto delle attività agricole della zona. Il percorso del nuovo elettrodotto evita per lo più le aree di pregio naturalistico e paesaggistico, preferendo utilizzare infrastrutture esistenti come Strade Statali e Provinciali, riducendo al minimo le interferenze ambientali.