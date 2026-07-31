Si sono concluse intorno alle 12 di questa mattina le ricerche del 36enne disperso nelle acque del fiume Po, a Calto, in provincia di Rovigo.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo dell'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, che aveva perso la vita dopo essersi tuffato nel tentativo di salvare la figlia e una sua amica.

Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, era stato trascinato dalla forte corrente. Al termine delle operazioni di recupero, la salma è stata affidata al medico legale per gli accertamenti di rito.