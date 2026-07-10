Nuovo impulso al percorso che punta a realizzare l'Einstein Telescope, 15 milioni per il progetto Miti: Sardegna rafforza la sua candidaturanell'ex miniera di Sos Enattos, in Sardegna. Dal Ministero dell'Università e della Ricerca arrivano infatti circa 15 milioni di euro per finanziare Miti (Multimessenger Infrastructures and Technologies in Italy), iniziativa inserita nel Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (Pn Ric) 2021-2027.

Il progetto prenderà ufficialmente il via il 1° agosto e avrà una durata di 30 mesi, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie strategiche per il futuro osservatorio di onde gravitazionali e consolidare una rete nazionale di laboratori di ricerca a supporto della candidatura italiana.

Le risorse saranno distribuite tra sei sedi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: Perugia, che coordinerà il progetto, insieme alle sezioni di Cagliari, Roma, Napoli e Genova, oltre ai Laboratori Nazionali del Sud.

Miti rappresenta la prosecuzione del lavoro avviato con Etic (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), progetto sostenuto dal Pnrr, ampliandone gli obiettivi con un forte investimento nello sviluppo tecnologico.

Una parte delle attività sarà dedicata al rafforzamento dei laboratori Planet di Napoli ed Etico2 di Cagliari, già realizzati nell'ambito di Etic. Qui verranno sviluppate soluzioni avanzate per ridurre il rumore sismico, migliorare le prestazioni degli strumenti attraverso l'impiego di stati di luce "compressi" e progettare nuovi dispositivi opto-elettronici destinati all'Einstein Telescope.

Alle attività contribuiranno anche i laboratori Caos di Perugia, Galileo di Genova e Arc-Etcryo di Roma, mentre i Laboratori Nazionali del Sud dell'Infn metteranno a disposizione le proprie competenze nella progettazione delle infrastrutture civili necessarie ai grandi impianti di ricerca.

Il progetto punta inoltre a coinvolgere il sistema produttivo nazionale nello sviluppo delle tecnologie richieste dall'Einstein Telescope. Attraverso percorsi di mentoring e collaborazione con le imprese, sarà realizzato in Sardegna, all'interno del SUnLab (Sardinia Underground Laboratory), un centro dedicato al trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di favorire il dialogo tra ricerca scientifica e industria e accelerare l'innovazione legata al grande osservatorio.