Pomeriggio di mobilitazione e allarme sul fronte degli incendi in diverse zone dell’Isola. Il Corpo Forestale sta intervenendo nelle campagne di Ottana, precisamente in località "Sa Serra", a causa di un rogo divampato nelle ultime ore.

Per arginare rapidamente il fronte del fuoco e impedirne la propagazione, in particolare a un vicino impianto fotovoltaico, la macchina regionale antincendio ha attivato anche i mezzi aerei: dal cielo sta operando un elicottero della flotta regionale decollato dalla base operativa di Anela. A terra, le complesse operazioni di spegnimento e coordinamento sono dirette dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) appartenente alla Stazione Forestale di Bolotana.