Il Cagliari continua a ridisegnare la rosa in vista della nuova stagione. Dopo l'addio di Gianluca Gaetano, arriva anche l'ufficialità della partenza di Zito Luvumbo, che lascia la Sardegna per trasferirsi in Spagna.

L'attaccante angolano vestirà la maglia del Maiorca, dove giocherà in prestito fino al termine della stagione 2026/27. Rientrato nei giorni scorsi in Sardegna, Luvumbo non era stato inserito tra i convocati per il ritiro precampionato, un indizio che aveva già fatto presagire la sua imminente partenza. L'operazione prevede un diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni sportive, considerate facilmente realizzabili.

Nel frattempo, dopo l'ufficializzazione del suo trasferimento all'Atalanta, Gianluca Gaetano ha affidato ai social il messaggio di saluto ai tifosi rossoblù.

"Eh già, è arrivato il momento dei saluti, un misto di tristezza, felicità e riconoscenza. Cagliari mi lascia il cuore pieno, pieno di amore, amici e tifosi. Cagliari ha segnato la mia persona, ha segnato la mia famiglia, mia moglie e soprattutto mia figlia che ormai è sarda nel cuore e nella lingua. Grazie ai miei compagni, al mister, al presidente e a tutto lo staff per avermi fatto trascorrere momenti incredibili, abbiamo sempre lottato con le unghie e con i denti. Cagliari rimarrà ora e per sempre nel mio cuore".

Sul fronte entrate, la dirigenza è già al lavoro per colmare il vuoto lasciato dal centrocampista ex Napoli. Tra i principali obiettivi c'è lo svizzero Michel Aebischer, reduce dall'esperienza al Pisa e attualmente impegnato con la propria nazionale ai Mondiali, dove è atteso dalla sfida contro l'Argentina di Lionel Messi. I contatti proseguono e la trattativa potrebbe entrare presto nella fase decisiva.

Non è l'unico nome sul taccuino del direttore sportivo. Il Cagliari mantiene aperto il dialogo con l'Atalanta anche per il trequartista Daniel Maldini, mentre per rinforzare la corsia destra guarda in casa Como, dove piace l'esterno kosovaro Mergim Vojvoda. Il mercato rossoblù entra così nel vivo, tra partenze pesanti e nuovi innesti destinati a ridisegnare la squadra.