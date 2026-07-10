Un flusso caldo portato da un promontorio anticiclonico di origine subtropicale è in arrivo domani, sabato 11 luglio, sulla Sardegna, dove fino a lunedì prossimo, 13 luglio, sono previste temperature massime superiori ai 37 gradi centigradi, in particolare sui settori occidentali, con punte di oltre 41 gradi nelle piane interne. Le minime supereranno i 20-22 gradi su gran parte dell'Isola.

Le previsioni della nuova ondata di calore estremo hanno indotto la Protezione civile regionale a emanare oggi pomeriggio un'allerta per condizioni meteorologiche avverse, valida dalla tarda mattinata di domani almeno fino alla serata di lunedì. Il giorno successivo, martedì 14 luglio, è atteso un ulteriore aumento dell'avvezione calda e potrebbe essere emesso un nuovo avviso.