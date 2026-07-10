Un contatto in volo tra due mezzi antincendio ha rischiato di trasformare l'intervento sul vasto rogo di Putzu Nieddu, nelle campagne di Guspini, in un incidente dalle conseguenze ben più gravi. Durante le operazioni di spegnimento, il Canadair CAN27 e il Super Puma della base di Alà dei Sardi sono entrati in collisione.

L'urto ha provocato la rottura del cavo di circa 30 metri che sostiene la Bambi Bucket dell'elicottero, rendendo necessario l'immediato stop alle operazioni aeree. Entrambi i velivoli hanno quindi effettuato un atterraggio di emergenza per consentire le verifiche tecniche.

Nonostante la pericolosità dell'episodio, l'emergenza si è conclusa senza feriti: i due equipaggi sono rimasti illesi e gli atterraggi sono avvenuti in totale sicurezza.

L'incidente si è verificato mentre era in corso una massiccia operazione di spegnimento coordinata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Sul posto operavano il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Guspini, il personale della Stazione di Marrubiu e numerosi mezzi aerei mobilitati per contenere il fronte di fuoco.

Per contrastare l'incendio erano intervenuti un elicottero dalla base di Fenosu, successivamente affiancato da altri due elicotteri provenienti da Fenosu e Marganai e dal Canadair decollato da Olbia.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del contatto tra i due velivoli e verificare l'entità dei danni riportati.

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