Ad agosto il costo della vita a Cagliari registra una nuova accelerazione. Secondo i dati del Comune, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) è aumentato dello 0,9% rispetto a luglio, quando la variazione mensile si era fermata al +0,5%. Ancora più evidente il dato su base annua: l'inflazione raggiunge il +3,4%, contro il +2,7% registrato nel mese precedente.

A incidere maggiormente sono alcune delle voci più rilevanti per i bilanci familiari. Sul fronte energetico spicca soprattutto il balzo dei combustibili liquidi, in aumento del 16,4%, mentre elettricità e gas segnano entrambi una crescita dell'1,2%.

Anche gli spostamenti diventano più costosi. Nel comparto dei trasporti l'incremento più marcato riguarda il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri, che registra un +34,6%. Crescono inoltre del 5,7% i prezzi del trasporto aereo di passeggeri e del 5,6% quelli di carburanti e lubrificanti per i mezzi personali. In aumento, seppure in misura più contenuta, anche gli altri servizi di trasporto merci (+1,7%).

A pesare sul bilancio di agosto c'è infine anche il comparto della ristorazione e dell'ospitalità. La variazione mensile è stata del +1,9%, in ulteriore crescita rispetto al +1,6% di luglio. Su base annua, invece, il settore registra un +2,1%, leggermente più basso rispetto al +2,3% del mese precedente.

All'interno del comparto, la voce che registra l'aumento più consistente è quella dei servizi di alloggio, con un incremento del 7,8%.