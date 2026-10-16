Prosegue la sequenza di sbarchi lungo le coste del sud Sardegna, dove nelle ultime ore sono state rintracciate altre 49 persone. Il nuovo gruppo si aggiunge ai 57 migranti arrivati tra ieri e oggi, confermando l’intensificarsi degli approdi nell’area.

Gli ultimi arrivi si sono concentrati tra Porto Pino, Sant’Antioco e Chia, nel territorio di Domus de Maria. A Porto Pino sono stati individuati otto uomini, mentre a Sant’Antioco sono approdate due imbarcazioni: la prima con 13 uomini adulti, la seconda con 15 persone a bordo, tra cui due donne e un bambino.

Altre 13 persone sono state rintracciate lungo il litorale di Chia.