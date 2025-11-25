In occasione della "Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne", oggi 25 novembre, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari si unisce alle iniziative nazionali per sensibilizzare e contrastare la violenza di genere confermando il suo impegno costante nel proteggere la dignità, la libertà e la sicurezza delle donne vittime di abusi.



Nel corso del 2024, i Carabinieri di Sassari hanno assistito 578 donne vittime di violenza, mentre nei primi 10 mesi del 2025 sono state 501 le donne che hanno chiesto aiuto ai Comandi dell’Arma della provincia.



Un ruolo significativo è svolto dalla "Stanza tutta per sé" presso il Reparto Territoriale di Olbia, creata in collaborazione con Soroptimist International. Questo spazio dedicato offre alle donne vittime di violenza un ambiente sicuro durante le fasi delicate della denuncia e dell'ascolto.



La facciata della caserma dei Carabinieri di Olbia sarà oggi illuminata in arancione per aderire alla campagna internazionale "Orange the World", simbolo di un futuro senza violenza e di un rifugio sicuro per le vittime.



Il Comando ha anche organizzato incontri con istituzioni locali e scuole per sensibilizzare sui temi della violenza di genere. A Olbia, il Comandante del Reparto Territoriale ha partecipato al programma "Sguardi di (Ri)scatto" di Prospettiva Donna, mentre ad Alghero il Comandante della Compagnia incontrerà gli studenti dell'Istituto Professionale "A. Roth" per promuovere la cultura della non violenza e contrastare gli stereotipi di genere.



La "Stanza tutta per sé", presso il Reparto Territoriale di Olbia, offre quotidianamente accoglienza protetta alle donne vittime di violenza, garantendo uno spazio sicuro e riservato sotto la guida di militari qualificati. La stanza dispone anche di giochi per i minori che potrebbero essere presenti con le donne.