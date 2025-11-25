Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Sanluri, con il supporto delle Stazioni di Villamar, Serrenti e Samatzai, hanno arrestato un disoccupato di 36 anni per traffico e detenzione di droga, oltre al reato di minaccia a un ufficiale pubblico, e segnalato alla Prefettura un uomo di 42 anni residente a Villamar, come consumatore di sostanze stupefacenti.



Durante un controllo nel centro abitato, i Carabinieri hanno notato i due vicino a via Padri Cappuccini, in un orario e con un atteggiamento sospetto. Dopo una perquisizione, il 42enne è stato trovato con una piccola quantità di hashish nascosta nel suo giubbotto, mentre il 36enne aveva un bilancino di precisione nei pantaloni. Successivamente, estendendo le ricerche all'auto dei soggetti e alla casa del 36enne, sono stati scoperti materiali per la coltivazione di marijuana, tra cui piante, infiorescenze mature, strumenti e attrezzature varie.



Dopo l'operazione, il 36enne ha manifestato un comportamento minaccioso nei confronti di un militare, aggiungendo una nuova accusa al suo conto. Il materiale sequestrato è stato messo sotto custodia in attesa di ulteriori analisi da parte del RIS, mentre l'uomo è stato portato in caserma e successivamente ai domiciliari in vista del processo che si sarebbe tenuto presso il Tribunale di Cagliari.



Il 42enne, invece, è stato segnalato alle autorità competenti per la sua posizione nella vicenda.